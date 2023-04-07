***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 525.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023Ek Açıklamalar09.03.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 525.000.000 TL'ndan 15.000.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz, Ticaret Bakanlığı'nın 07.04.2023 tarihli izin yazısı ile onaylanmıştır.Esas sözleşme değişiklik tasarıları, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134112BIST