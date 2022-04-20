***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Rating, şirketimiz Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.'yi ulusal düzeyde yüksek yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (tr)", görünümlerini "Stabil" olarak teyit etmiştir.JCR Avrasya Rating Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu ‘'BB'', Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "J3" görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir.Uluslararası notlar ülke notu tavanı dikkate alınarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022418BIST