***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.04.2022 19:14
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Rating, şirketimiz Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.'yi ulusal düzeyde yüksek yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (tr)", görünümlerini "Stabil" olarak teyit etmiştir.
JCR Avrasya Rating Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu ‘'BB'', Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "J3" görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir.
Uluslararası notlar ülke notu tavanı dikkate alınarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022418
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0205
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1027
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9570
En Düşük
15,8030
18:05921,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,53
|Açılış
|: 921,18
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6699
|14,6715
|% 0,15
|
|Euro
|15,9148
|15,9244
|% 0,69
|
|Sterlin
|19,0942
|19,1900
|% 0,57
|
|Frank
|15,3996
|15,4923
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9000
|3,9196
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|3,11
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,77
|