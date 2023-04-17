***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) yapılan derecelendirme sonrasında, Şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A+ (tr) seviyesinden iki kademe birden yükselerek AA (tr) seviyesine ulaşmıştır (Çok Yüksek Kredi Kalitesi), stabil görünüm korunmuştur. Kısa vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) seviyesinden J1+ (tr) seviyesine yükselmiş, stabil görünüm korunmuştur.Kredi derecelendirmesine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139451BIST