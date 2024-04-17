***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.04.2024 18:37
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, kredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ tarafından değerlendirilmiş ve kurumsal web sitemizde (www.qua.com.tr) linki yer alan duyurularda belirtildiği üzere derecelendirme notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA (tr) / (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274009
BIST
'
18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0448
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1374
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.473,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,17
|Açılış
|: 2.473,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.465,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.381.870
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.378
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|85.007.640
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|313.064.006
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4550
|32,4839
|% 0,10
|
|Euro
|34,6176
|34,6654
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,3930
|40,5955
|% 0,08
|
|Frank
|35,6567
|35,8354
|% 0,23
|
|Riyal
|8,6608
|8,7043
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,28
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|943,32
|945,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,35
|1.029,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,31
|87,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.369,97
|2.370,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 07 artarak (% 0.05 ) 10, 313
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DITAS, CELHA
-
17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem