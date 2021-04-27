***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
27.04.2021 10:05
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/04/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/04/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 27.04.2021 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931161
BIST
12:351.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 16,47
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:358,2251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0456
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2075
12:359,9303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0779
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9080
12:35471,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,26
|Açılış
|: 471,47
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:32
|LUKSK
|57,75
|5.322.946
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.007.012
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.649.820
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|37,26
|544.693.850
|% -20,72
|
|DESA
|16,84
|29.815.233
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.788.700
|% -9,64
|
|GWIND
|5,20
|306.514.664
|% -7,47
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,29
|715.847.459
|% -0,16
|
|THYAO
|12,05
|698.378.132
|% 2,73
|
|SASA
|37,26
|544.693.850
|% -20,72
|
|GARAN
|7,16
|514.620.322
|% 0,28
|
|KOZAL
|109,40
|309.260.452
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,09
|155.353.433
|% -0,48
|
|GARAN
|7,16
|514.620.322
|% 0,28
|
|THYAO
|12,05
|698.378.132
|% 2,73
|
|GWIND
|5,20
|306.514.664
|% -7,47
|
|TSKB
|1,23
|50.376.032
|% 0,82
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2140
|8,2223
|% -0,59
|
|Euro
|9,9147
|9,9247
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,3872
|11,4443
|% -0,67
|
|Frank
|8,9579
|9,0119
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1891
|2,2001
|% -0,45
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,11
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-6,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|-7,38
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|-3,57
|
|Çeyrek
|752
|769
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|0,36
|
Seans Raporu
12:32
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, EKGYO
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 1.11 ) 1, 207
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, LUKSK, KONTR, PENGD, NIBAS, AYCES, SELGD, VANGD, SEKUR
-
12:29
PENGD, MERKO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında