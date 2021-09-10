***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi27/04/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi27/04/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi10/09/2021AçıklamaSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan, Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 8,01 (10 tam puan üzerinden) olarak belirlenmiştir. Qua Granit, SAHA'nın 10 Mart 2021 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks'ine (DKYE) göre 1. grup içinde yer almaktadır. Şirket paylarımız, 13.09.2021 tarihi itibariyle BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olacaktır.Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:· Pay Sahipleri bölümü: 86,83· Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 72,74· Menfaat Sahipleri bölümü: 86,09· Yönetim Kurulu bölümü: 77,85Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapora Şirketimizin internet sitesinden (www.qua.com.tr) ulaşılabilir.Saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not86,83 72,74 86,09 77,85 80,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963087BIST