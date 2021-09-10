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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

10.09.2021 09:56



***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/04/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/04/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/09/2021
Açıklama

           Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan, Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 8,01 (10 tam puan üzerinden) olarak belirlenmiştir. Qua Granit, SAHA'nın 10 Mart 2021 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks'ine (DKYE) göre 1. grup içinde yer almaktadır. Şirket paylarımız, 13.09.2021 tarihi itibariyle BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olacaktır. 
Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:
·        Pay Sahipleri bölümü: 86,83
·        Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 72,74
·        Menfaat Sahipleri bölümü: 86,09
·        Yönetim Kurulu bölümü: 77,85  
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapora Şirketimizin internet sitesinden (www.qua.com.tr) ulaşılabilir.
Saygılarımızla,

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
86,83 72,74 86,09 77,85 80,05




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963087


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