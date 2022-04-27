***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
27.04.2022 09:31
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirketimiz Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 27.04.2022 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024142
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
0
En Düşük
0
18:0514,8102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0116
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8126
En Düşük
14,7775
18:0515,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,7248
18:05904,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,84
|Açılış
|: 904,52
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|9,70
|37.525.905
|% 100,00
|
|OZKGY
|9,70
|37.525.905
|% 100,00
|
|MARTI
|1,85
|8.411.970
|% 58,12
|
|ALBRK
|1,81
|23.012.927
|% 25,92
|
|CLEBI
|262,60
|129.110.492
|% 2,64
|
|PNSUT
|25,12
|12.002.146
|% 0,00
|
|SOKM
|13,17
|130.483.244
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,98
|18.879.733
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,08
|10.409.336
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,55
|25.086.768
|% 0,00
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% 0,00
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% 0,00
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8063
|14,8102
|% 0,08
|
|Euro
|15,7381
|15,7517
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,5859
|18,6792
|% 0,20
|
|Frank
|15,2954
|15,3876
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9352
|3,9549
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-4,18
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de