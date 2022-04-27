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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

27.04.2022 09:31
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelen


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama

Şirketimiz Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 27.04.2022 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
Saygılarımızla,

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024142


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Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
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