***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi27/04/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi27/04/2023Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 27.04.2022 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.Saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024142BIST