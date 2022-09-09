***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.09.2022 08:06
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/09/2022
Açıklama
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan, Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, Şirketimizin 8,01 (%80,05) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 9,05 (%90,46)'ya yükselmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapora Şirketimizin internet sitesinden (www.qua.com.tr) ulaşılabilir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
89,72 94,84 88,54 88,69 90,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061820
BIST