***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
27.04.2023 11:44
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/04/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/04/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 27.04.2023 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141561
BIST
15:414.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 19,68
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4119,4371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4121,4208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0200
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:411.240,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.240,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:41
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.768.925
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.516.100
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.195.242
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,00
|60.617.740
|% -7,06
|
|PAGYO
|23,96
|7.618.378
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.584.209
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,90
|2.751.117.865
|% 6,44
|
|THYAO
|131,60
|2.574.161.942
|% 1,23
|
|EREGL
|32,76
|1.611.898.056
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.618.080
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|YKBNK
|9,93
|721.328.862
|% 1,33
|
|AKFYE
|13,04
|924.396.966
|% 7,24
|
|ISCTR
|11,30
|764.992.275
|% 0,80
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4296
|19,4371
|% 0,15
|
|Euro
|21,4083
|21,4208
|% -0,09
|
|Sterlin
|24,1134
|24,2343
|% -0,13
|
|Frank
|21,5965
|21,7266
|% -0,49
|
|Riyal
|5,1644
|5,1903
|% 0,05
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|4,57
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.095
|9.225
|-77,00
|
|Yarım
|4.439
|4.517
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.272
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,09
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|0,18
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 73 artarak (% 0.41 ) 5, 276
-
15:56XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 30, 335.00 milyon TL de
-
15:54GRTRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 464 adet işlem
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de