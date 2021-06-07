***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAydın ili, Söke Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 37.000,00 m² yüzölçüm alanlı arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli4.948.750,00 TL (KDV hariç)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,2Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%4,1Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,5Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%2,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,7Alım KoşullarıTahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde nakit olarak ödenmiş, kalan 2.948.750,00 TL ayrıca ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihÖn tahsis arsa sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştır.Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketimizin yatırımına devam ettiği kapasite artışına konu olan tesisimizin atık su tesisi inşaatı, satın alınan arsa üzerine inşa edilecektir.Karşı TarafSöke Organize Sanayi BölgesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/06/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi çerçevesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı arsa tahsis bedeli tarifesi üzerinden belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde belirtildiği gibi, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranın optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020'de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılının sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasitesi olan toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmış olup, 2 hattın Eylül 2021'de, son hattın ise Ocak 2022'de devreye alınması öngörülmektedir. Yatırımların planlandığı gibi tamamlanması ile birlikte üretim kapasitesi 3 katına çıkacaktır. Söz konusu yatırıma konu olan üretim hatlarının ihtiyaç duyduğu arıtma tesisinin inşaatı için Söke Organize Sanayi Bölgesi ile Ön Tahsis Arsa Sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştır. Satın alınan arsa mevcut arıtma tesislerimizin yanında yer almakta olup, 37.000,00 m² alana sahiptir. Arsa, imar planlarında Arıtma Tesisi Alanı olarak geçmektedir. 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı arsa tahsis bedeli üzerinden, arsanın değerinin 4.948.750,00 TL tutarında olduğu belirlenmiştir. Tahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde nakit olarak ödenmiş, kalan 2.948.750,00 TL ayrıca ödenecektir.Ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Belgesi ve çevre koruma programı çerçevesinde, fabrikamız içerisinde üretimde kullanılan suyun tamamı deşarj edilmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesisinde arıtılarak tekrardan üretime kazandırılmaktadır.Söz konusu yatırım ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940490BIST