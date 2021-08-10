***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAydın ili, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi içerisinde yer alan 64.236,56 m² yüzölçüm alanlı arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli11.656.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,38Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%4,86Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,14Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%4,91İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,66Alım KoşullarıNakit olarak ödenmiştirİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10.08.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketimizin artan kapasitesi, üretimi ve satışlarını desteklemek amacıyla depolama alanı olarak kullanılması planlanmaktadır.Karşı TarafEge Lider Tarım Hayvancılık Enerji İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğildirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde belirtildiği gibi, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranın optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020'de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılının sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasitesi olan toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmış olup, 2 hattın Eylül 2021'de, son hattın ise Ocak 2022'de devreye alınması öngörülmektedir. Yatırımların planlandığı gibi tamamlanması ile birlikte üretim kapasitesi 3 katına çıkacaktır. İhtiyaç duyulan stok sahalarının hazırlanması amacıyla 11.656.000 TL karşılığında üretim tesislerimize yakın konumda olan toplam 64.236,56 m² büyüklüğünde iki bitişik arsa alımı 10.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Söz konusu yatırım ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956980BIST