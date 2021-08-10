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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

10.08.2021 18:02



***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Aydın ili, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi içerisinde yer alan 64.236,56 m² yüzölçüm alanlı arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
11.656.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,38
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%4,86
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,14
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%4,91
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,66
Alım Koşulları
Nakit olarak ödenmiştir
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.08.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketimizin artan kapasitesi, üretimi ve satışlarını desteklemek amacıyla depolama alanı olarak kullanılması planlanmaktadır.
Karşı Taraf
Ege Lider Tarım Hayvancılık Enerji İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin halka arz izahnamesinde belirtildiği gibi, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranın optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020'de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılının sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasitesi olan toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmış olup, 2 hattın Eylül 2021'de, son hattın ise Ocak 2022'de devreye alınması öngörülmektedir. Yatırımların planlandığı gibi tamamlanması ile birlikte üretim kapasitesi 3 katına çıkacaktır. İhtiyaç duyulan stok sahalarının hazırlanması amacıyla 11.656.000 TL karşılığında üretim tesislerimize yakın konumda olan toplam 64.236,56 m² büyüklüğünde iki bitişik arsa alımı 10.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.    
Söz konusu yatırım ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamuoyuna duyurulacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956980


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Tam 3.155 3.235 -35,66  
Yarım 1.525 1.565 -17,25  
Çeyrek 765 782 -8,63  
Gümüş.Ons 23,35 23,38 -0,08  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,04  
B. Petrol 70,86 70,86 1,82  
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