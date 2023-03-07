***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAydın ili, Söke Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 38.417,83 m² yüzölçüm alanlı arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli11.529.192,46 (KDV Dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%4,8Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,1Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,5İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,3Alım KoşullarıTahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde, geri kalan 9.529.192,46 TL 07.03.2023 tarihinde ödenmiştir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.03.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriSu arıtma tesisi inşaatıKarşı TarafSöke Organize Sanayi BölgesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/06/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi çerçevesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 ve 2023 yılları arsa tahsis bedeli tarifesi üzerinden belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarÜretim hatlarının ihtiyaç duyduğu arıtma tesisinin inşaatı için Söke Organize Sanayi Bölgesi ile Ön Tahsis Arsa Sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştı. Satın alınan arsa 38.417,83 m² alana sahiptir. 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 ve 2023 yılları arsa tahsis bedeli üzerinden devir gerçekleşmiştir. Tahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde, kalan 9.529.192,46 TL 07.03.2023 tarihinde ödenerek tapu devri şirketimize yapılmıştır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121233BIST