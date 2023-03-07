***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
07.03.2023 18:45
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Aydın ili, Söke Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 38.417,83 m² yüzölçüm alanlı arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
11.529.192,46 (KDV Dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%4,8
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,1
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%0,5
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,3
Alım Koşulları
Tahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde, geri kalan 9.529.192,46 TL 07.03.2023 tarihinde ödenmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.03.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Su arıtma tesisi inşaatı
Karşı Taraf
Söke Organize Sanayi Bölgesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/06/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi çerçevesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 ve 2023 yılları arsa tahsis bedeli tarifesi üzerinden belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Üretim hatlarının ihtiyaç duyduğu arıtma tesisinin inşaatı için Söke Organize Sanayi Bölgesi ile Ön Tahsis Arsa Sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştı. Satın alınan arsa 38.417,83 m² alana sahiptir. 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 ve 2023 yılları arsa tahsis bedeli üzerinden devir gerçekleşmiştir. Tahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde, kalan 9.529.192,46 TL 07.03.2023 tarihinde ödenerek tapu devri şirketimize yapılmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121233
BIST