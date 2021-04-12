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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2021 09:54



***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.03.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin de ilgili bölümlerinde yer aldığı üzere
Şirketimizin 31.12.2020 dönemi itibarıyla Pay Tebliği'nin 5. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen oranın üzerinde ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi bulunmasına karşılık, Ali Ercan ve ilişkili taraf şirketlerince yapılacak ödemeler sonrasında ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi kalması halinde, Şirketimiz paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında Ali Ercan tarafından satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile Şirketimizin ilişkili taraflardan kalan diğer alacak bakiyelerinin fonun elde edilmesini takiben 2 işgünü içinde kapatılacağı, bununla birlikte Pay Tebliği'nin ilgili hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirketimizin tekrar alacaklı hale getirilmeyeceği Ali Ercan ve Şirketimiz tarafından 04.03.2021 tarihinde taahhüt edilmiştir.
Bu çerçevede Şirketimiz paylarının halka arzını takiben, ilişkili taraflardan olan ve ilgili tarih itibarıyla alacak bakiyesi Ali Ercan tarafından yapılan 34.798.479,84 TL, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 21.636.982,88 TL ve Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 2.026.778 TL olmak üzere toplamda 58.462.240,72 TL tutarındaki nakit ödemeler sonucu 09.04.2021 tarihi itibarıyla tahsil edilmiş olup, Şirketimizin mevcut durum itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926520


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