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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2021 09:57



***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 04.03.2021 tarihli 2021/16 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Karar ve Yönetim Kurulu Raporu'nda belirtildiği üzere sermaye artırımından elde edilecek kaynağın %16,76'sına karşılık gelen 40.000.000 TL'sinin Şirketimizin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede 40.000.000 TL tutarındaki finansal borç faiz ve anapara ödemeleri 09.04.2021 tarihinde yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926522


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PENGD 4,51 79.399.274 % 10,00  
QUAGR 19,91 471.787 % 10,00  
IDEAS 86,90 766.458 % 10,00  
DIRIT 7,37 221.955 % 10,00  
TUREX 15,97 611.156 % 9,99  
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Altın Ons 1.738 1.738 -6,17  
Altın Gr. 458 458 0,74  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 -0,16  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,01  
B. Petrol 63,17 63,17 0,22  
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