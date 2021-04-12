***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.03.2021 tarihli 2021/16 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Karar ve Yönetim Kurulu Raporu'nda belirtildiği üzere sermaye artırımından elde edilecek kaynağın %16,76'sına karşılık gelen 40.000.000 TL'sinin Şirketimizin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede 40.000.000 TL tutarındaki finansal borç faiz ve anapara ödemeleri 09.04.2021 tarihinde yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926522BIST