***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 09:57
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2021 tarihli 2021/16 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Karar ve Yönetim Kurulu Raporu'nda belirtildiği üzere sermaye artırımından elde edilecek kaynağın %16,76'sına karşılık gelen 40.000.000 TL'sinin Şirketimizin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede 40.000.000 TL tutarındaki finansal borç faiz ve anapara ödemeleri 09.04.2021 tarihinde yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926522
BIST
12:031.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:038,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:039,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0388
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:03457,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 457,57
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:01
|PENGD
|4,51
|79.399.274
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|471.787
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|611.156
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.853.085
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.686.405
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,13
|39.321.792
|% -8,93
|
|KRTEK
|15,45
|3.651.457
|% -8,58
|
|NTGAZ
|16,14
|795.618.169
|% -2,36
|
|BJKAS
|12,29
|369.093.039
|% 9,93
|
|EREGL
|16,35
|354.305.006
|% 0,25
|
|GARAN
|6,63
|302.012.597
|% -0,15
|
|PETKM
|6,08
|285.653.101
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|165.166.389
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|163.677.801
|% -0,95
|
|TSKB
|1,36
|83.107.470
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,64
|34.397.694
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,12
|58.740.498
|% -1,75
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1715
|8,1807
|% 0,32
|
|Euro
|9,7250
|9,7395
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2274
|11,2837
|% 0,77
|
|Frank
|8,8203
|8,8735
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1781
|2,1890
|% 0,47
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,17
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,22
|