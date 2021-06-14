***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirketimizin 10.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucuYönetim Kurulu Başkanlığı'na: Sn. Ali Ercan'ınYönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne: Sn. Yavuz Arıcan'nınYönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne: Sn. Murat Demircioğlu'nunseçilmelerine,2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesindei. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Aclan Acar'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Murat Demircioğlu'nun atanmalarına,ii. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Aclan Acar'ın atanmalarına,iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Sn. Hayrettin Büyükizgi'nin atanmalarına,oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942115BIST