***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 525.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 29.07.2021 tarih ve 2021/37 sayılı bülteninde duyurulmuştur.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952992BIST