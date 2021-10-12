***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 10:20
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurtdışı lojistik faaliyetlerine ilişkin olarak, uluslararası taşımacılıkta konteyner bulunması konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmak, fiyat rekabetimizi korumak, daha sağlıklı planlama yapmak, tamamlanmakta olan yatırımlarımız nedeniyle artacak konteyner ihtiyacımızı karşılamak ve ürünlerimizi zamanında müşterilerimize ulaştırmak adına Çin'den 302 adet konteyner alımı yapılması için anlaşma imzalanmıştır. Yatırımın toplam maliyeti 890.000 USD'dir. Konteynerlerin 151 adeti teslim alınmış olup geri kalan 151 adetinin 2021 yılı sonuna kadar teslim alınması planlanmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ilave konteyner alımına devam edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969723
BIST
11:351.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:359,0235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:3510,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:35513,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,71
|Açılış
|: 513,10
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,21
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:35
|LUKSK
|49,50
|9.016.053
|% 10,00
|
|MERIT
|24,56
|28.868.615
|% 6,04
|
|AGESA
|21,92
|3.807.805
|% 5,69
|
|FROTO
|169,70
|403.896.840
|% 5,08
|
|RALYH
|4,63
|1.940.568
|% 4,75
|
|PRKAB
|19,17
|4.173.942
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.726.299
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,56
|53.629.163
|% -6,26
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,37
|722.622.563
|% 2,64
|
|FROTO
|169,70
|403.896.840
|% 5,08
|
|GARAN
|9,53
|334.044.113
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.069.603
|% 1,18
|
|PETKM
|6,21
|298.859.904
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|265.174.817
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,44
|149.784.550
|% 0,41
|
|THYAO
|14,37
|722.622.563
|% 2,64
|
|PETKM
|6,21
|298.859.904
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,88
|325.069.603
|% 1,18
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0205
|9,0235
|% -0,13
|
|Euro
|10,4340
|10,4359
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,2642
|12,3257
|% 0,20
|
|Frank
|9,6758
|9,7341
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3981
|2,4101
|% -0,15
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,55
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,22
|