***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtdışı lojistik faaliyetlerine ilişkin olarak, uluslararası taşımacılıkta konteyner bulunması konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmak, fiyat rekabetimizi korumak, daha sağlıklı planlama yapmak, tamamlanmakta olan yatırımlarımız nedeniyle artacak konteyner ihtiyacımızı karşılamak ve ürünlerimizi zamanında müşterilerimize ulaştırmak adına Çin'den 302 adet konteyner alımı yapılması için anlaşma imzalanmıştır. Yatırımın toplam maliyeti 890.000 USD'dir. Konteynerlerin 151 adeti teslim alınmış olup geri kalan 151 adetinin 2021 yılı sonuna kadar teslim alınması planlanmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ilave konteyner alımına devam edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969723BIST