***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 12:48
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak 25.10.2021 tarihinde kabul edilmiştir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne taraf olarak yukarıda belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağımız taahhüdüne ilişkin mektubumuzu ve şirket profilimizine ilişkin bağlantı linkte paylaşılmıştır. (link: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/148605)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972357
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|MERIT
|28,78
|2.520.552
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|HEDEF
|2,59
|2.070.819
|% 9,75
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|ERBOS
|113,30
|117.128.503
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|ERSU
|4,57
|32.272.092
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|BIOEN
|26,62
|225.412.814
|% -7,57
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|ALMAD
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|7.392.744
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|ISBTR
|28.510,90
|28.511
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|HUBVC
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|% -4,22
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|ZOREN
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|GARAN
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|GUBRF
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|% 2,71
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|TUPRS
|141,00
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|THYAO
|14,43
|523.474.396
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|GARAN
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|ODAS
|1,42
|183.702.147
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|YKBNK
|2,62
|196.677.959
|% 1,16
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|TSPOR
|4,87
|304.119.135
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|KRDMD
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|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|% -1,24
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|Sterlin
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|10,2467
|10,3084
|% -1,24
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|Riyal
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|13:40
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,73
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|Altın Gr.
|549
|549
|-8,19
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|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|-67,00
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|Tam
|3.603
|3.694
|-65,21
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|Yarım
|1.741
|1.787
|-31,54
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|Çeyrek
|873
|893
|-15,78
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|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
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|84,97
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