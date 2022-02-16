***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2022 21:07
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Hasan Bülent Şamlı'nın görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, Sayın Hasan Bülent Şamlı'nın kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan Sayın Tijen Akdoğan Ünver'in seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 16.02.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002244
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|DESPC
|10,30
|18.645.752
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.560.259
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,34
|78.096.715
|% 9,82
|
|ERSU
|6,40
|119.286.534
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.425.139
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.907.146
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|
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|4.462.241.840
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|
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|
|TUPRS
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|1.001.908.746
|% 0,05
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|EREGL
|28,58
|990.687.350
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|YKBNK
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|% 1,25
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|YKBNK
|4,06
|610.023.968
|% 1,25
|
|THYAO
|29,70
|4.462.241.840
|% 0,34
|
|KRDMD
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|1.325.041.896
|% -0,17
|
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|ODAS
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|88.676.948
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,6271
|13,6311
|% 0,25
|
|Euro
|15,5056
|15,5184
|% 0,24
|
|Sterlin
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|18,5631
|% 0,24
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|Frank
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.886
|12,86
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|Altın Gr.
|826
|826
|7,11
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|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.458
|5.594
|71,13
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,41
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|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,20
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|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,03
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|Gümüş Gr.
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|0,03
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