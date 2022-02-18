***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız ve 30.09.2021 tarihli yönetim kurulu faaliyet raporumuzda belirtilen, dört yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırımımız kapsamında, ilk fırınımız bugün (18.02.2022) itibarıyla ateşlenmiş olup iki hafta içerisinde tam faaliyetine başlayacaktır. Yeni açılan hattımız ile birlikte mevcut yıllık kapasitemiz %68 artarak 11 milyon m²'den 18,5 milyon m²'ye yükselecektir.Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve diğer hatlarımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002961BIST