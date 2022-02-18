***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 20:27
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız ve 30.09.2021 tarihli yönetim kurulu faaliyet raporumuzda belirtilen, dört yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırımımız kapsamında, ilk fırınımız bugün (18.02.2022) itibarıyla ateşlenmiş olup iki hafta içerisinde tam faaliyetine başlayacaktır. Yeni açılan hattımız ile birlikte mevcut yıllık kapasitemiz %68 artarak 11 milyon m²'den 18,5 milyon m²'ye yükselecektir.
Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve diğer hatlarımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002961
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0734
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6789
En Düşük
13,5136
18:0515,4798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0226
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05832,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,85
|Açılış
|: 831,82
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
834,56
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6532
|13,6552
|% 0,54
|
|Euro
|15,4549
|15,4798
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,5141
|18,6070
|% 0,41
|
|Frank
|14,7609
|14,8498
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6281
|3,6463
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,66
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,62
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,08
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|0,65
|