***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 15:54
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz pazarlama faaliyetlerinin dijital dünyaya yayılması ve Webb3 stratejisinin oluşturulması amacıyla Metaverse'te yer alan adalardan bir tanesini satın aldı. Qua Granite olarak müşterilerimize yeni etkileşimler, deneyimler ve faydalar sağlamak adına ada satın alımı yapılarak, global pazarda marka imajımızın daha da yaygınlaştırılmasını amaçlanmaktadır. Metaverse'de satın alınan ada ile birlikte Şirketimiz aşağıdaki hizmetlerden faydalanacaktır. •Etkin bir topluluğa sahip lüks yaşam alanı sunan sanal adada dijital kulübe aidiyet. •Adanın Qua Granite ürün ve markasına göre en küçük ayrıntısına kadar özelleştirilebilme imkânı. •Qua Granite'in marka imajı ile uyumlu yeni ve özel bir demografik hedef ile bağlantı kurmasını sağlayarak, Metaverse'de popüler ve ünlü isimlerle etkinliklere erişim. •Şirketimiz markalarını yansıtan özel etkinliklere de ev sahipliği yapabilmesi. •Detaylı grafik tasarımı kullanılarak Qua Granite ürünlerin tasarlanması. Ayrıca Metaverse dünyasına özel bir NFT koleksiyonu tasarlanarak tüketicilere sunulması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003727
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0162
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8382
En Düşük
13,8078
18:0515,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0159
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7153
En Düşük
15,6222
18:05846,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,25
|Açılış
|: 847,24
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8153
|13,8333
|% 0,12
|
|Euro
|15,6300
|15,6737
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,6512
|18,7448
|% -0,23
|
|Frank
|14,9808
|15,0710
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6713
|3,6897
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|0,67
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,60
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,41
|