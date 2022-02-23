***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz pazarlama faaliyetlerinin dijital dünyaya yayılması ve Webb3 stratejisinin oluşturulması amacıyla Metaverse'te yer alan adalardan bir tanesini satın aldı. Qua Granite olarak müşterilerimize yeni etkileşimler, deneyimler ve faydalar sağlamak adına ada satın alımı yapılarak, global pazarda marka imajımızın daha da yaygınlaştırılmasını amaçlanmaktadır. Metaverse'de satın alınan ada ile birlikte Şirketimiz aşağıdaki hizmetlerden faydalanacaktır. •Etkin bir topluluğa sahip lüks yaşam alanı sunan sanal adada dijital kulübe aidiyet. •Adanın Qua Granite ürün ve markasına göre en küçük ayrıntısına kadar özelleştirilebilme imkânı. •Qua Granite'in marka imajı ile uyumlu yeni ve özel bir demografik hedef ile bağlantı kurmasını sağlayarak, Metaverse'de popüler ve ünlü isimlerle etkinliklere erişim. •Şirketimiz markalarını yansıtan özel etkinliklere de ev sahipliği yapabilmesi. •Detaylı grafik tasarımı kullanılarak Qua Granite ürünlerin tasarlanması. Ayrıca Metaverse dünyasına özel bir NFT koleksiyonu tasarlanarak tüketicilere sunulması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003727BIST