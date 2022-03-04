***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQua Granite içerisinde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarını daha etkili ve verimli şekilde sürdürmek, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak ve 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması amacıyla Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı) ile "Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetleri" sözleşmesi 04.03.2022 tarihinde imzalanmıştır.Escarus, proje kapsamında şirketimizin ilk sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi odağında danışmanlık hizmetlerini sunacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007155BIST