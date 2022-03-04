***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 09:55
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite içerisinde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarını daha etkili ve verimli şekilde sürdürmek, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak ve 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması amacıyla Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı) ile "Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetleri" sözleşmesi 04.03.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Escarus, proje kapsamında şirketimizin ilk sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi odağında danışmanlık hizmetlerini sunacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007155
BIST
10:212.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -13,33
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.010
10:2114,1898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0756
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:2115,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:21883,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,89
|Açılış
|: 883,06
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:21
|AVOD
|1,41
|1.299.134
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,27
|9.023.853
|% 7,54
|
|ATEKS
|37,50
|3.558.618
|% 7,33
|
|EGSER
|17,75
|13.676.754
|% 7,25
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,49
|11.098.709
|% -7,67
|
|ACSEL
|24,10
|1.138.487
|% -5,56
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KUYAS
|5,20
|3.408.120
|% -4,59
|
|KRDMD
|13,65
|573.172.096
|% 0,29
|
|KOZAL
|131,60
|408.503.010
|% 2,09
|
|ASELS
|24,50
|400.666.878
|% 2,85
|
|EREGL
|34,88
|373.155.315
|% -1,30
|
|THYAO
|25,66
|241.335.648
|% -1,08
|
|KRDMD
|13,65
|573.172.096
|% 0,29
|
|DOHOL
|2,71
|84.869.065
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,64
|100.941.926
|% -0,55
|
|ASELS
|24,50
|400.666.878
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,02
|28.758.713
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1778
|14,1898
|% 0,54
|
|Euro
|15,6042
|15,6514
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8402
|18,9347
|% 0,37
|
|Frank
|15,3694
|15,4619
|% 0,44
|
|Riyal
|3,7679
|3,7868
|% 0,47
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|1,20
|
|Altın Gr.
|881
|881
|2,24
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,32
|