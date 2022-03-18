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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2022 20:32
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.02.2022 tarihinde, ateşlenmiş olan ilk fırınımız, bugün itibarıyla (18.03.2022) devreye alınmış ve üretime başlamıştır.  Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve diğer hatlarımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011600


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Tam 6.047 6.199 -10,57  
Yarım 2.923 2.999 -5,11  
Çeyrek 1.466 1.499 -2,55  
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Gümüş Gr. 11,87 11,88 -0,11  
B. Petrol 108 108 1,11  
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