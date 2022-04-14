***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 13:09
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız ve 30.09.2021 tarihli yönetim kurulu faaliyet raporumuzda belirtilen, dört yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırımımız kapsamında, ikinci fırınımız ateşlenmiş olup, önümüzdeki haftalar içerisinde tam faaliyetine başlayacaktır. Yeni açılan ikinci fırınımız ile birlikte mevcut yıllık kapasitemiz 26,0 milyon m²'ye yükselecektir.
Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve diğer hatlarımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020451
BIST
14:272.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,91
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2714,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2715,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0821
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9960
En Düşük
15,8849
14:27928,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 928,52
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:25
|DAPGM
|27,14
|123.883.391
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ASUZU
|87,90
|57.900.147
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.273.378
|% 8,49
|
|QUAGR
|16,87
|78.019.094
|% 8,35
|
|ISGYO
|12,04
|7.674.091
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,90
|5.315.291
|% -4,95
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,12
|7.789.130
|% -3,72
|
|THYAO
|37,18
|3.481.824.862
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.273.378
|% 8,49
|
|GARAN
|13,70
|1.520.508.800
|% 0,44
|
|EREGL
|35,28
|1.051.997.346
|% 0,34
|
|KRDMD
|16,12
|962.983.052
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.273.378
|% 8,49
|
|TSKB
|1,82
|497.363.198
|% 7,69
|
|ODAS
|2,34
|537.635.621
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,86
|789.013.969
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|960.519.763
|% 1,19
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6178
|14,6222
|% 0,19
|
|Euro
|15,9797
|15,9963
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,1396
|19,2356
|% 0,29
|
|Frank
|15,5687
|15,6624
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8862
|3,9056
|% 0,16
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,85
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|5,15
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|2,49
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,59
|