***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız ve 30.09.2021 tarihli yönetim kurulu faaliyet raporumuzda belirtilen, dört yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırımımız kapsamında, ikinci fırınımız ateşlenmiş olup, önümüzdeki haftalar içerisinde tam faaliyetine başlayacaktır. Yeni açılan ikinci fırınımız ile birlikte mevcut yıllık kapasitemiz 26,0 milyon m²'ye yükselecektir.Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve diğer hatlarımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020451BIST