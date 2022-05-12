***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2022 18:26
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
B ugün itibarıyla (12.05.2022) ikinci yeni üretim hattımız devreye alınmış ve üretime başlamıştır.
Yeni açılan ikinci yeni fırınımız ile birlikte mevcut yıllık kapasitemiz 26,0 milyon m²'ye yükselmiştir.
Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve diğer hatlarımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030008
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1069
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,0703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0637
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
15,9901
18:05908,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,56
|Açılış
|: 908,07
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
907,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3867
|15,4088
|% 0,70
|
|Euro
|16,0046
|16,0703
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,7146
|18,8085
|% 0,14
|
|Frank
|15,3252
|15,4175
|% -0,06
|
|Riyal
|4,0920
|4,1125
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-17,92
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|-0,27
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS