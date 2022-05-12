***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarB ugün itibarıyla (12.05.2022) ikinci yeni üretim hattımız devreye alınmış ve üretime başlamıştır.Yeni açılan ikinci yeni fırınımız ile birlikte mevcut yıllık kapasitemiz 26,0 milyon m²'ye yükselmiştir.Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve diğer hatlarımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030008BIST