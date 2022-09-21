***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 10:50
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün itibarıyla (21.09.2022) üçüncü yeni fırınımız ateşlenmiş olup, önümüzdeki haftalar içerisinde tam olarak faaliyetine başlayacaktır. Yeni açılan üçüncü fırınımız ile birlikte toplam fırın sayımız 5'e mevcut yıllık kapasitemiz ise 33,5 milyon m²'ye yükselecektir. Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve dördüncü yeni fırınımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064387
BIST
11:053.231
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -46,19
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:0518,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:0518,1776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0767
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:05983,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,69
|Açılış
|: 983,66
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:03
|CRDFA
|3,38
|26.189.450
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUUN
|23,48
|181.829.091
|% 8,30
|
|ELITE
|25,00
|32.635.059
|% 7,94
|
|ZOREN
|3,88
|407.747.117
|% 7,78
|
|ISGYO
|12,47
|5.921.866
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.292.441
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.052.126
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,25
|1.680.864.750
|% -4,42
|
|VAKBN
|8,24
|937.816.475
|% -2,25
|
|HALKB
|8,40
|831.131.393
|% -0,12
|
|SASA
|57,15
|679.383.280
|% -2,47
|
|ISCTR
|8,10
|650.970.606
|% -2,29
|
|EKGYO
|3,88
|440.350.768
|% -3,24
|
|VAKBN
|8,24
|937.816.475
|% -2,25
|
|ZOREN
|3,88
|407.747.117
|% 7,78
|
|HALKB
|8,40
|831.131.393
|% -0,12
|
|YKBNK
|7,11
|617.662.018
|% -0,70
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3081
|18,3184
|% 0,00
|
|Euro
|18,1556
|18,1710
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,6982
|20,8020
|% -0,37
|
|Frank
|18,8475
|18,9611
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8546
|4,8790
|% 0,05
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,90
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.694
|6.794
|19,00
|
|Yarım
|3.262
|3.309
|10,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,06
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|2,62
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -1.63 ) 2, 862
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