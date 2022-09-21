***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün itibarıyla (21.09.2022) üçüncü yeni fırınımız ateşlenmiş olup, önümüzdeki haftalar içerisinde tam olarak faaliyetine başlayacaktır. Yeni açılan üçüncü fırınımız ile birlikte toplam fırın sayımız 5'e mevcut yıllık kapasitemiz ise 33,5 milyon m²'ye yükselecektir. Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve dördüncü yeni fırınımızın montaj süreçlerinin tamamlanıp devreye alınmasıyla, bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064387BIST