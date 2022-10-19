***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.10.2022 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile,Şirketimiz'in sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Qua Tradıng Ticaret A.Ş.'nin 250.000,00 TL ödenmiş sermayesinin, 29.750.000,00 TL tamamı nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000,00 TL'ye artırılmasında sermaye artırımının Qua Tradıng Ticaret A.Ş.'nin 19.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 29.750.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072992BIST