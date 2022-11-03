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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.11.2022 11:14
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hatırlanacağı üzere Şirketimiz 23.02.2022 tarihli duyurusunda, pazarlama faaliyetlerinin dijital dünyaya yayılması ve Webb3 stratejisinin oluşturulması amacıyla Metaverse'te yer alan adalardan bir tanesini satın almıştı. Sandbox'ta yapımı 4 ay süren, 86x86 metre boyutunda QUA Granite ürünleri ile özel olarak tasarlanmış villamız tamamlandı. Villanın tasarımında aynı zamanda müşterilerin tercihlerine göre kişiselleştirilmesine imkanı veriliyor.  Metaverse'de satın alınan ada ile birlikte Şirketimiz aşağıdaki hizmetlerden faydalanacaktır.   •  Etkin bir topluluğa sahip lüks yaşam alanı sunan sanal adada dijital kulübe aidiyet. •  Adanın Qua Granite ürün ve markasına göre en küçük ayrıntısına kadar özelleştirilebilme imkânı. •  Qua Granite'in marka imajı ile uyumlu yeni ve özel bir demografik hedef ile bağlantı kurmasını sağlayarak, Metaverse'de popüler ve ünlü isimlerle etkinliklere erişim. •  Şirketimiz markalarını yansıtan özel etkinliklere de ev sahipliği yapabilmesi. •  Detaylı grafik tasarımı kullanılarak Qua Granite ürünlerin tasarlanması.  Ayrıca Metaverse dünyasına özel bir NFT koleksiyonu tasarlanarak tüketicilere sunulması planlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076470


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