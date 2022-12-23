***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/09/2022 - 12/05/2022 - 14/04/2022 - 18/03/2022 - 18/02/2022 - 21/01/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK'ın katılımıyla Şirketimizin 5. ve 6. hatlarının açılışı bugün gerçekleştirilmiştir. Açılan hatlarımız ile birlikte toplam yıllık kapasitemiz 41 milyon m²'ye ulaşmış olup kapasite artışına dönük planlanan yatırımlarımızın tümü tamamlanmıştır.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089488BIST