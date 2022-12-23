***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 17:02
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/09/2022 - 12/05/2022 - 14/04/2022 - 18/03/2022 - 18/02/2022 - 21/01/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK'ın katılımıyla Şirketimizin 5. ve 6. hatlarının açılışı bugün gerçekleştirilmiştir. Açılan hatlarımız ile birlikte toplam yıllık kapasitemiz 41 milyon m²'ye ulaşmış olup kapasite artışına dönük planlanan yatırımlarımızın tümü tamamlanmıştır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089488
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0731
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.082,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.082,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6732
|18,6911
|% 0,16
|
|Euro
|19,8293
|19,8727
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4685
|22,5811
|% 0,33
|
|Frank
|19,9420
|20,0622
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9522
|4,9771
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,40
|
|Altın Gr.
|1.082
|1.082
|6,98
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.311
|7.376
|58,00
|
|Yarım
|3.540
|3.608
|30,00
|
|Çeyrek
|1.776
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|83,92
|83,92
|2,94
|