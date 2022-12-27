***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2022 23:07
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca 2018, 2019, 2020 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligat Şirketimiz'e ulaşmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090390
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0699
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.090,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,11
|Açılış
|: 1.090,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6787
|18,6804
|% 0,09
|
|Euro
|19,8724
|19,9382
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4098
|22,5222
|% -0,10
|
|Frank
|20,0331
|20,1538
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9574
|4,9822
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|15,75
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|10,50
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.328
|7.408
|36,00
|
|Yarım
|3.548
|3.627
|17,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.813
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,23
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM