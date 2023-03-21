***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket web sitemizde yayınladığımız 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" başlıklı on üçüncü bölümünde, Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu Anti-Damping Soruşturması sonucu hakkında aşağıdaki açıklama kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır.Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Seramik Üreticileri Birliği'nin şikâyeti üzerine, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan'da "Seramik karo" ve benzeri kategorisi ithalatına karşı, bu alanda faaliyet gösteren şirketler bakımından anti-damping soruşturması başlatmıştır.Nihai karar 10 Şubat 2023 tarihinde komisyon tarafından açıklanmıştır. Kararda, soruşturma kapsamına alınan Şirketimiz ve ilişkili tarafımız Bien Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş. için %4,8 dampinge karşı önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için damping oranı %9,20 olarak açıklanırken, iş birliğinde bulunmayan şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126879BIST