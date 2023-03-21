***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 20:19
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket web sitemizde yayınladığımız 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" başlıklı on üçüncü bölümünde, Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu Anti-Damping Soruşturması sonucu hakkında aşağıdaki açıklama kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır.
Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Seramik Üreticileri Birliği'nin şikâyeti üzerine, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan'da "Seramik karo" ve benzeri kategorisi ithalatına karşı, bu alanda faaliyet gösteren şirketler bakımından anti-damping soruşturması başlatmıştır.
Nihai karar 10 Şubat 2023 tarihinde komisyon tarafından açıklanmıştır. Kararda, soruşturma kapsamına alınan Şirketimiz ve ilişkili tarafımız Bien Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş. için %4,8 dampinge karşı önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için damping oranı %9,20 olarak açıklanırken, iş birliğinde bulunmayan şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126879
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0436
En Düşük
18,9338
17:5920,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1739
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.184,65
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -25,01
|Açılış
|: 1.184,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.184,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0226
|19,0324
|% 0,15
|
|Euro
|20,4853
|20,5209
|% 0,85
|
|Sterlin
|23,1505
|23,2666
|% -0,53
|
|Frank
|20,5304
|20,6540
|% 0,74
|
|Riyal
|5,0485
|5,0738
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-42,28
|
|Altın Gr.
|1.186
|1.186
|-23,77
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.021
|8.115
|-127,00
|
|Yarım
|3.932
|3.971
|-62,00
|
|Çeyrek
|1.966
|1.985
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,63
|13,64
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|1,37
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM