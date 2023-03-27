***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarlarımızdan ve yatırımcılardan gelen soruları cevaplandırmak üzere, 21.03.2023 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformunda "A.B Ticaret Komisyonu Anti Damping Soruşturması Hakkında" yapılan açıklamanın aşağıdaki şekilde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.04.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket web sitemizde yayınladığımız 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" başlıklı on üçüncü bölümünde, Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu Anti-Damping Soruşturması sonucu hakkında aşağıdaki açıklama kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır.Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Seramik Üreticileri Birliği'nin şikâyeti üzerine, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan'da "Seramik karo" ve benzeri kategorisi ithalatına karşı, bu alanda faaliyet gösteren şirketler bakımından anti-damping soruşturması başlatmıştır.Nihai karar 10 Şubat 2023 tarihinde komisyon tarafından açıklanmıştır. Kararda, soruşturma kapsamına alınan Şirketimiz ve ilişkili tarafımız Bien Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş. için %4,8 dampinge karşı gümrük vergisi önlemi alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan Türkiye'de aynı alanda faaliyet gösteren diğer şirketler için gümrük vergisi oranı %9,20 olarak açıklanırken, iş birliğinde bulunmayan şirketlerde bu oran %20,90 olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen gümrük vergisi 10 Şubat 2023 tarihinden başlayarak 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.Avrupa Birliği ülkelerine yapılan satışların 2022 yılında toplam yurt dışı satışlarımıza ve net satışlarımıza (yurt içi ve yurt dışı toplamı) oranı sırasıyla %53,1 ve %13,1 seviyelerinde olup söz konusu karar ile birlikte getirilen gümrük vergisi önleminin, Şirketimiz faaliyetlerine, satışlarına ve karlılığına önemli bir etkisi olmayacağı değerlendirilmektedir.Süreçle ilgili olarak yeni gelişmelerden kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128286BIST