***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 10:52
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirdiği ihracat için Suudi Arabistan Standart Organizasyonu (SASO) tarafından talep edilen SASO Quality Mark hususunda 2023 yılında SASO tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, Qua Granite SASO Quality Mark belgesini yenilemeye hak kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152624
BIST
13:124.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -11,94
|Açılış
|: 4.533
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|Önceki Kapanış
|: 4.502
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4.557
En Düşük
4.448
13:1219,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 20,5700
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|Önceki Kapanış
|: 20,5700
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20,1810
En Düşük
19,7586
13:1221,5269
En Yüksek
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|: 0,52%
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|Açılış
|: 22,2000
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|Önceki Kapanış
|: 22,1600
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22,2751
En Düşük
21,3596
13:121.262,36
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|Açılış
|: 1.262,36
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|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
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1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRLSM
|8,51
|58.887.363
|% 9,24
|
|SAMAT
|28,94
|180.801.545
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,42
|28.111.767
|% -6,30
|
|GSRAY
|8,34
|158.418.299
|% -5,23
|
|THYAO
|135,20
|1.884.603.723
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,30
|954.934.810
|% 3,07
|
|SASA
|104,50
|945.880.087
|% 5,40
|
|EUPWR
|84,00
|927.186.248
|% 7,14
|
|KCHOL
|76,75
|886.110.516
|% -1,60
|
|EKGYO
|6,32
|731.045.303
|% 4,12
|
|ISCTR
|10,56
|859.757.046
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,00
|639.869.898
|% -1,10
|
|AKBNK
|14,78
|715.606.768
|% -1,34
|
|KOZAL
|18,91
|873.691.723
|% 3,90
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8218
|19,8261
|% 0,07
|
|Euro
|21,4832
|21,5269
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,5944
|24,7177
|% 0,04
|
|Frank
|22,0560
|22,1888
|% 0,53
|
|Riyal
|5,2698
|5,2963
|% 0,05
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,47
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.514
|4.662
|55,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.310
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,00
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|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-0,04
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