***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirdiği ihracat için Suudi Arabistan Standart Organizasyonu (SASO) tarafından talep edilen SASO Quality Mark hususunda 2023 yılında SASO tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, Qua Granite SASO Quality Mark belgesini yenilemeye hak kazanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152624BIST