***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılında Fortune 500 "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" arasında 453.sırada yerini alan Şirketimiz, 2022 yılında 137 basamak birden yükselerek 316. sırada yerini almıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166143BIST