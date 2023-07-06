***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 05.07.2023 tarih ve 2023/37 sayılı bülteninde duyurulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166236BIST