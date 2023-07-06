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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2023 14:50
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 05.07.2023 tarih ve 2023/37 sayılı bülteninde duyurulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166236


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Yarım 5.188 5.321 0,00  
Çeyrek 2.602 2.660 -1,00  
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Gümüş Gr. 18,86 18,88 -0,52  
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