***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 14:50
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 05.07.2023 tarih ve 2023/37 sayılı bülteninde duyurulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166236
BIST
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17:506.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 48,98
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:5026,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 76,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 76,6500
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:5028,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1339
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3100
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:5018,98
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -0,42
|Açılış
|: 18,98
|
|Önceki Kapanış
|: 19,40
|
19,61
En Düşük
18,87
BIST En Aktif Hisseler17:48
|POLTK
|2.881,90
|66.239.188
|% 10,00
|
|YYLGD
|31,68
|222.537.812
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.034.027
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.192.902
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,86
|113.125.556
|% -7,54
|
|MERIT
|50,60
|60.748.191
|% -5,60
|
|ATLAS
|4,02
|29.358.099
|% -3,37
|
|ETILR
|14,27
|68.905.134
|% -3,25
|
|THYAO
|217,80
|10.130.869.291
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,80
|4.571.976.186
|% 3,72
|
|SISE
|46,76
|4.078.527.371
|% 1,26
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|ZOREN
|3,53
|747.189.425
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,02
|2.513.354.479
|% -1,61
|
|ODAS
|8,31
|1.427.651.179
|% 5,59
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0620
|26,0683
|% 0,00
|
|Euro
|28,3087
|28,3976
|% 0,43
|
|Sterlin
|32,9111
|33,0761
|% -0,35
|
|Frank
|28,8494
|29,0232
|% -0,17
|
|Riyal
|6,9201
|6,9549
|% -0,16
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.594
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.359
|10.593
|-1,00
|
|Yarım
|5.188
|5.321
|0,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,86
|18,88
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem