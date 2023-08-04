***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 13:38
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'nin en büyük özel şirketlerinin yer aldığı Capital 500 2022 yılı genel sıralamasında 383'üncü sırada bulunan Qua Granite, Aydın ili için yapılan değerlendirmede ise 1'inci sırada yer almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180662
BIST
'
15:077.325
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 103,92
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0726,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0419
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0729,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0366
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:071.675,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.675,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:07
|BIENY
|68,75
|1.329.669.013
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|705.891.533
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.964.964
|% 9,99
|
|QNBFB
|61,65
|3.129.413
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|36.636.730
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|384.703.048
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|42.768.652
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.151.367
|% -9,94
|
|PSGYO
|8,46
|322.871.750
|% -6,52
|
|ASTOR
|113,00
|4.691.799.203
|% -0,18
|
|KONTR
|246,20
|3.171.377.190
|% -2,19
|
|SMRTG
|85,35
|2.810.522.305
|% 1,97
|
|ATAKP
|71,75
|1.960.337.319
|% 2,65
|
|FZLGY
|15,12
|1.772.486.714
|% 5,66
|
|FZLGY
|15,12
|1.772.486.714
|% 5,66
|
|QUAGR
|7,79
|422.662.183
|% 0,91
|
|ASTOR
|113,00
|4.691.799.203
|% -0,18
|
|PSGYO
|8,46
|322.871.750
|% -6,52
|
|CANTE
|19,96
|739.767.308
|% -0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9823
|26,9887
|% 0,16
|
|Euro
|29,5532
|29,5597
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,1504
|34,3217
|% -0,01
|
|Frank
|30,6296
|30,8141
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1731
|7,2091
|% 0,13
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|0,49
|
|Cumhuriyet
|11.181
|11.350
|-26,00
|
|Tam
|10.941
|11.024
|-80,00
|
|Yarım
|5.475
|5.537
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.769
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,38
|
Seans Raporu
15:07
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-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 22 artarak (% 1.55 ) 7, 930
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EREGL
-
15:22XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 77, 032.00 milyon TL de
-
15:22PASEU
Yüzde 7.83 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 325, 349 adet işlem
-
15:21PASEU
Yüzde 7.75 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 262, 632 adet işlem