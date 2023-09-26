***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sanayi Odası'nın 2022 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda, üretimden satışlar kriterine göre, şirketimiz, 2022 yılında 282 basamak birden yükselerek, en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu içinde 264. sırada yer almıştır.Ayrıca aynı araştırmada ŞirketimizÖzkaynak Sıralamasında 103. Net Satışlar Sıralamasında 289. İhracat Sıralamasında 323. Çalışan Sayısı Sıralamasında 468.olmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197504BIST