***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında1. İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Murat Demircioğlu'nun 04.10.2023 tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevlerinden istifalarının kabulüne,2. Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Murat Demircioğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,3. Sn. Murat Demircioğlu'nun görevli olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi komite üyeliğinden terkine, istifa eden yönetim kurulu üyesi Sn. Murat Demircioğlu'dan boşalan Riskin Erken Saptanması komite üyeliği görevine Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun atanmasına,4. Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199676BIST