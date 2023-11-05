***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAydın ili Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan üretim tesisimizde, 05/11/2023 tarihinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle oluşan sel felaketi sonucunda, üretimimize 12 saat süreyle ara verilmiştir. Durum tespit çalışmaları yapılmasının ardından tesisimizde kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmış olup sel felaketi öncesi üretim seviyelerine ulaşılmıştır. Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214232BIST