***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2023 22:43
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Aydın ili Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan üretim tesisimizde, 05/11/2023 tarihinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle oluşan sel felaketi sonucunda, üretimimize 12 saat süreyle ara verilmiştir. Durum tespit çalışmaları yapılmasının ardından tesisimizde kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmış olup sel felaketi öncesi üretim seviyelerine ulaşılmıştır. Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214232
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|LINK
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|18.194.167
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|YAPRK
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|18.106.404
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|TDGYO
|9,36
|11.597.726
|% 9,99
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|METUR
|12,99
|9.781.051
|% 9,99
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|TURGG
|605,50
|42.649.922
|% 9,99
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|DITAS
|20,32
|5.096.300
|% -32,98
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|FENER
|125,10
|954.715.653
|% -7,33
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|UFUK
|110,90
|21.683.628
|% -5,29
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|IHYAY
|2,51
|10.742.649
|% -4,92
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|BRSAN
|863,00
|1.909.227.894
|% -4,47
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|THYAO
|227,00
|4.058.220.503
|% 0,58
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|TUPRS
|153,30
|2.772.706.695
|% 2,47
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|BRSAN
|863,00
|1.909.227.894
|% -4,47
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|ISCTR
|21,82
|1.454.276.041
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|ASTOR
|124,00
|1.441.539.870
|% 3,08
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|ZOREN
|5,40
|639.504.450
|% 1,89
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|EKGYO
|6,72
|601.205.318
|% 2,13
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|ISCTR
|21,82
|1.454.276.041
|% 4,10
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|YKBNK
|17,66
|1.109.043.867
|% 2,44
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|ODAS
|11,71
|733.756.951
|% 2,09
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|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,4318
|28,4369
|% 0,20
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|Euro
|30,5864
|30,5977
|% 0,38
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|Sterlin
|35,1941
|35,3706
|% 0,46
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|Frank
|31,5939
|31,7842
|% 0,41
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|Riyal
|7,5579
|7,5958
|% 0,21
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|13:37
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|23,17
|23,21
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|% 0,66
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|% 0,66
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