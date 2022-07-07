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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.07.2022 11:33
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemle


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFQAGRE2214 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 3.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 363
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TL REF + 3,00%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFQAGRE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 4,7427 19,2343 20,6738 3.557.025 Evet
2 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 4,3422 17,4166 18,5886 3.256.649,99 Evet
3 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 4,3376 17,3982 18,5676 3.253.200 Evet
4 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) 20.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFQAGRE2214 ISIN kodlu nominal 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 07.07.2022 tarihli üçüncü kupon ödemesi 3.253.200 TL ve üçüncü kupon ödemesine ilişkin faizi %4,3376 olarak gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1142 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 363 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF referans oran üzerine 300 bps ek getirili, 06.10.2022 itfa tarihli, TRFQAGRE2214 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 75.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 06.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Nitelikli yatırımcılardan 170.300.000 TL nominal talep gelmiş ve bu taleplerin %44'ü karşılanmıştır. İşlemin takası 08.10.2021 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042874


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