***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFQAGRE2214 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 3.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2022Vade (Gün Sayısı) 363Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TL REF + 3,00%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFQAGRE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 4,7427 19,2343 20,6738 3.557.025 Evet2 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 4,3422 17,4166 18,5886 3.256.649,99 Evet3 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 4,3376 17,3982 18,5676 3.253.200 Evet4 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) 20.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFQAGRE2214 ISIN kodlu nominal 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 07.07.2022 tarihli üçüncü kupon ödemesi 3.253.200 TL ve üçüncü kupon ödemesine ilişkin faizi %4,3376 olarak gerçekleştirilmiştir.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1142 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 363 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF referans oran üzerine 300 bps ek getirili, 06.10.2022 itfa tarihli, TRFQAGRE2214 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 75.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 06.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Nitelikli yatırımcılardan 170.300.000 TL nominal talep gelmiş ve bu taleplerin %44'ü karşılanmıştır. İşlemin takası 08.10.2021 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042874BIST