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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.09.2022 09:45
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemle


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFQAGR92216 ISIN Kodlu TL Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Düzeltme Nedeni Merkezi Saklamacı Kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olarak düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.07.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.250.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.250.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,7315
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,8618
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFQAGR92216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.250.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 6,7315 4.055.728,75 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 60.250.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) 20.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFQAGR92216 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 23.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065076


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Altın Gr. 972 972 8,67  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.603 6.686 7,00  
Yarım 3.213 3.268 0,00  
Çeyrek 1.611 1.632 3,00  
Gümüş.Ons 18,57 18,60 0,23  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 0,16  
B. Petrol 84,21 84,21 1,35  
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