***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.10.2022 19:01
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFQAGRE2214 ISIN kodlu TL Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 363
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 300 Baz Puan
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFQAGRE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 4,7427 19,2343 20,6738 3.557.025 Evet
2 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 4,3422 17,4166 18,5886 3.256.649,99 Evet
3 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 4,3376 17,3982 18,5676 3.253.200 Evet
4 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 4,1772 16,7548 17,8382 3.132.900 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 75.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) 20.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFQAGRE2214 ISIN kodlu nominal 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 06.10.2022 tarihli dördüncü kupon ödemesi 3.132.900 TL ve dördüncü kupon ödemesine ilişkin faizi %4,1772 olarak gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 363 gün vadeli 75.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 06.10.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068492
BIST