***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFQAGRE2214 ISIN kodlu TL Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 29.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2021Vade (Gün Sayısı) 363Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFEk Getiri 300 Baz PuanSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFQAGRE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 08.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 4,7427 19,2343 20,6738 3.557.025 Evet2 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 4,3422 17,4166 18,5886 3.256.649,99 Evet3 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 4,3376 17,3982 18,5676 3.253.200 Evet4 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 4,1772 16,7548 17,8382 3.132.900 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 75.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) 20.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFQAGRE2214 ISIN kodlu nominal 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 06.10.2022 tarihli dördüncü kupon ödemesi 3.132.900 TL ve dördüncü kupon ödemesine ilişkin faizi %4,1772 olarak gerçekleştirilmiştir.Ek AçıklamalarŞirketimizce nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 363 gün vadeli 75.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 06.10.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068492BIST