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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2022 18:48
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemle


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFQAGR42328 ISIN Kodlu 80.000.000 TL Nominal tutarlı 173 gün vadeli Finansman Bonosu İhracı Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 173
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,07
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFQAGR42328
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 13,27
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) 20.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1133 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 173 gün vadeli, sabit faizli, vade sonunda tek kupon ödemeli, 17.04.2023 itfa tarihli, TRFQAGR42328 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, 80.000.000 TL talep gelmiş ve tüm talepler karşılanarak, satış işlemi 25.10.2022 tarihinde, işlemin takası 26.10.2022 tamamlanmıştır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074496


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