***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 55.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 31.08.2021 691.113 0,288 13,131 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.09.2021 329.733 0,137 12,9 YOKTUREk Açıklamalar29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 01.09.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 01.09.2021 tarihinde 12,9 TL fiyattan 329.733 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 1.020.846 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4254)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961325BIST