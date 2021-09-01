***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.09.2021 19:07
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 55.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 31.08.2021 691.113 0,288 13,131 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.09.2021 329.733 0,137 12,9 YOKTUR
Ek Açıklamalar
29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 01.09.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 01.09.2021 tarihinde 12,9 TL fiyattan 329.733 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 1.020.846 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4254)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961325
BIST