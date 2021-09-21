***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21.09.2021 19:22
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 55.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 31.08.2021 691.113 0,288 13,131 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.09.2021 329.733 0,137 12,9 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 16.09.2021 50.000 0,021 12,195 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 17.09.2021 57.139 0,024 12,154 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 20.09.2021 807.539 0,336 12,02 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.09.2021 22.902 0,01 12,1 YOKTUR
Ek Açıklamalar
29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.09.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 21.09.2021 tarihinde 12,100 TL ortalama fiyattan 22.902 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 1.958.426 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,816)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964786
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