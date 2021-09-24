***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









0,336 12,02 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.09.2021 22.902 0,01 12,1 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 24.09.2021 162.903 0,068 12,75 YOKTUREk Açıklamalar29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 24.09.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 24.09.2021 tarihinde 12,750 TL ortalama fiyattan 162.903 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 2.121.329 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,884)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965245BIST