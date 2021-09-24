***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.09.2021 19:02
0,336 12,02 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.09.2021 22.902 0,01 12,1 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 24.09.2021 162.903 0,068 12,75 YOKTUR
Ek Açıklamalar
29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 24.09.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 24.09.2021 tarihinde 12,750 TL ortalama fiyattan 162.903 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 2.121.329 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,884)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965245
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0873
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0770
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
18:05498,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,97
|Açılış
|: 498,87
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8432
|8,8447
|% 0,95
|
|Euro
|10,3761
|10,3824
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,0767
|12,1373
|% 0,76
|
|Frank
|9,5343
|9,5917
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3524
|2,3642
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|10,51
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,11
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|77,85
|77,85
|0,62
|
Seans Raporu
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