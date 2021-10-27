***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
27.10.2021 18:46
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2021
Geri 691.113 0,288 13,131 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.09.2021 329.733 0,137 12,9 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 16.09.2021 50.000 0,021 12,195 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 17.09.2021 57.139 0,024 12,154 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 20.09.2021 807.539 0,336 12,02 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.09.2021 22.902 0,01 12,1 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 24.09.2021 162.903 0,068 12,75 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 28.09.2021 1.175.103 0,49 13,068 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.10.2021 174.230 0,073 12,75 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 12.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 13.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 14.10.2021 25.000 0,01 10,79 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 15.10.2021 25.000 0,01 10,62 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 18.10.2021 25.000 0,01 10,65 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 19.10.2021 25.000 0,01 10,813 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 20.10.2021 25.000 0,01 10,95 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.10.2021 25.000 0,01 10,77 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 22.10.2021 25.000 0,01 10,934 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 25.10.2021 25.000 0,01 10,884 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 26.10.2021 25.000 0,01 10,95 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 27.10.2021 25.000 0,01 11,196 YOKTUR
Ek Açıklamalar
29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 27.10.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 27.10.2021 tarihinde 11,196 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.770.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,571)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973033
BIST