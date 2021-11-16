***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşleminin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 55.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 31.08.2021 691.113 0,288 13,131 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.09.2021 329.733 0,137 12,9 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 16.09.2021 50.000 0,021 12,195 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 17.09.2021 57.139 0,024 12,154 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 20.09.2021 807.539 0,336 12,02 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.09.2021 22.902 0,01 12,1 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 24.09.2021 162.903 0,068 12,75 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 28.09.2021 1.175.103 0,49 13,068 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.10.2021 174.230 0,073 12,75 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 12.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 13.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 14.10.2021 25.000 0,01 10,79 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 15.10.2021 25.000 0,01 10,62 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 18.10.2021 25.000 0,01 10,65 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 19.10.2021 25.000 0,01 10,813 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 20.10.2021 25.000 0,01 10,95 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.10.2021 25.000 0,01 10,77 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 22.10.2021 25.000 0,01 10,934 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 25.10.2021 25.000 0,01 10,884 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 26.10.2021 25.000 0,01 10,95 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 27.10.2021 25.000 0,01 11,196 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 28.10.2021 25.000 0,01 11,22 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.11.2021 25.000 0,01 11,31 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 02.11.2021 25.000 0,01 11,3 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 03.11.2021 25.000 0,01 11,176 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 04.11.2021 25.000 0,01 11,812 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 05.11.2021 25.000 0,01 11,9 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 09.11.2021 10.000 0,004 11,6 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 10.11.2021 10.000 0,004 11,43 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 11.11.2021 10.000 0,004 11,61 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 12.11.2021 10.000 0,004 11,49 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 15.11.2021 10.000 0,004 11,555 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 16.11.2021 29.338 0,012 11,4 YOKTURGeri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 13,22 12,54 50.164.689 Şirket İç Kaynakları - Internal Resources 4.000.000 1,667Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 29.08.2021 tarihinde alınan kararı ile 31.08.2021 tarihinde başlatılan pay geri alım programı tamamlanmıştır.İlgili geri alım programı kapsamında 4.000.000 adet QUAGR hissesine tekabül eden 50.164.689 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %1,667'dir. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 10,62TL, en yüksek 13,22 TL ve ortalama 12,54 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978158BIST