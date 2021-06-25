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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.06.2021 11:36



***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 525.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 21.000.000 21.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 Nâma
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 99.000.000 99.000.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 120.000.000 120.000.000,000 100,00000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan 25.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
10.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 120.000.000 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda
- Mevcut 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 525.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere toplam 120.000.000 TL artırılarak 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %100,00 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 120.000.000 TL nominal değerli payların 21.000.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 99.000.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine,
- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944090


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