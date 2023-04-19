***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 21:08
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.800.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 42.000.000 448.000.000,000 1066,66666 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 Nâma
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 198.000.000 2.112.000.000,000 1066,66666 B Grubu B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 240.000.000 2.560.000.000,000 1066,66666
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 150.588.520
Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.264.902.844
Değer Artış Fonları (TL) 144.508.636
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2023 tarihli kararı ile Şirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.066,6667 oranında artış ile 2.560.000.000,00 TL artırılarak 2.800.000.000,00 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak bugün (19.04.2023 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140204
BIST