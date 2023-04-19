***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.800.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 42.000.000 448.000.000,000 1066,66666 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 NâmaB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 198.000.000 2.112.000.000,000 1066,66666 B Grubu B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 240.000.000 2.560.000.000,000 1066,66666İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 150.588.520Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.264.902.844Değer Artış Fonları (TL) 144.508.636Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.04.2023 tarihli kararı ile Şirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.066,6667 oranında artış ile 2.560.000.000,00 TL artırılarak 2.800.000.000,00 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak bugün (19.04.2023 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140204BIST